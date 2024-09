Dupla que vendia lubrificante vaginal de maconha na internet é presa

Além de vender os produtos, suspeitos faziam "entrevistas médicas" para prescrever algumas das substâncias. Eles não tinham qualquer formação médica, nem condição técnica de extrair o THC das plantas.

Página dos suspeitos passava imagem de credibilidade. Segundo o delegado responsável pelo caso, Waldek Fachinelli Cavalcante, os suspeitos tinham formação em marketing digital e a página na qual eles anunciavam os produtos emulava a de farmacêuticas famosas.

Drogas eram enviadas a todo o país. Os produtos eram enviados pelos Correios, que contribuíram com a investigação do caso.

Suspeitos responderão por seis crimes diferentes. Eles foram indiciados por exercício ilegal da medicina, curandeirismo, charlatanismo, tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico e disseminação de espécies que possam causar danos ao meio ambiente, segundo a polícia.