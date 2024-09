Mulher tem vidro do carro quebrado durante tentativa de assalto em SP; veja

Uma mulher sofreu uma tentativa de assalto enquanto se maquiava dentro do carro no trânsito de São Paulo. Ela fazia uma gravação no momento do incidente, compartilhada na quarta-feira (25) nas redes sociais.

O que aconteceu

O criminoso bateu cinco vezes no vidro do carro, até que Giovanna Fornagieri retirou o celular do painel. É possível ver estilhaços caindo no banco.

Ela publicou outro vídeo em que afirma ter sido "inocente". "Estava indo para o trabalho, aí, no farol aproveitei para terminar de me maquiar. Fui inocente, estava com o celular ali na frente", explicou.