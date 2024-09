Chuvas no RS deixam mais de 700 fora de casa; 52 municípios relatam danos

Em mais um dia de chuvas no Rio Grande do Sul, 716 pessoas tiveram que deixar suas casas e 52 municípios já relataram danos. O balanço atualizado foi divulgado pela Defesa Civil estadual na manhã desta sexta-feira (27).

O que aconteceu

De ontem para hoje, número de desalojados e desabrigados quase triplicou. Até quinta-feira, eram 270 moradores fora de casa.

Onze municípios estão com moradores fora de suas residências. Bagé (26 desalojados), Barão do Triunfo (2 desalojados), Camaquã (60 desalojados), Cerrito (24 desabrigados), Cristal (24 desabrigados), Dom Feliciano (8 desalojados), Bom Pedrito (46 desabrigados e 200 desalojados), Pedro Osório (20 desalojados e 30 desabrigados), Pelotas (8 desalojados e 191 desabrigados), Rio Grande (43 desabrigados) e São Lourenço do Sul (25 desalojados e 6 desabrigados).