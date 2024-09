Inmet emite alerta para tempestade com chance de granizo em SP, MG, RJ e PR

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades com possibilidade de granizo em áreas de SP, MG, RJ e PR hoje.

O que aconteceu

O aviso é válido até as 23h59 desta sexta-feira (27). As cidades afetadas podem receber entre 20 e 50 mm de chuva, além da possibilidade de granizo. (Veja no mapa as áreas em risco).

Ventos intensos também podem acontecer. Segundo o Inmet, rajadas podem marcar entre 40 e 60 km/h.