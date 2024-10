Um a cada quatro brasileiros perdeu dinheiro com golpe online, diz pesquisa

Dados apontam que as vítimas não têm um perfil específico, pois números obtidos na pesquisa são semelhantes às características dos brasileiros em geral. Por exemplo, 51% das vítimas dos golpes têm renda familiar de até dois salários mínimos, enquanto a porcentagem geral de brasileiros com essa característica é de 49%.

Pessoas com 60 anos ou mais são 16% das vítimas desse tipo de crime. No entanto, âmbito nacional, os idosos correspondem a 20% da população brasileira, ou seja, eles não necessariamente se destacam como as maiores vítimas dos golpistas.

Jovens de 16 a 29 anos foram as vítimas mais recorrentes. 27% das pessoas que relataram ter caído em golpes fazem parte deste grupo. Esta porcentagem corresponde exatamente à parcela de indivíduos nesta faixa etária na população brasileira como um todo.

Quanto ao nível de escolaridade, 35% das vítimas afirmaram ter concluído o ensino médio. Em seguida, vêm aquelas com ensino superior incompleto ou mais (29%), aquelas que não concluíram o ensino fundamental (22%) e as que terminaram o ensino fundamental (15%).

Duas em cada três pessoas que caíram nos golpes estão trabalhando. Outras 29% estão fora da força de trabalho e 5% disseram estar desempregados.

Levantamento se destaca por trazer dados locais e pode servir como base para elaboração de propostas, diz coordenador da pesquisa. "Os golpes virtuais têm se tornado cada vez mais frequentes e sofisticados, impactando parcela significativa dos brasileiros. Os dados permitem um diagnóstico amplo, que pode apontar possíveis soluções para prevenção e enfrentamento desse problema", avalia José Henrique Varanda.