Homem é baleado na cabeça e morre durante abordagem em SP; PM é preso

Um homem foi morto com tiro na cabeça durante uma abordagem policial na cidade de Orlândia (SP), nesta quarta-feira (2). O agente responsável pelo disparo foi preso em flagrante.

O que aconteceu

João Victor Moura Rangon, 27, foi morto após desobedecer a uma ordem de parada feita pelos policiais. Durante a madrugada desta quarta-feira (2), ele estava em um carro com o irmão, de 24 anos, quando foi abordado por uma viatura. Ao receber ordem para parar o veículo, ele teria fugido. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de São Paulo.

Durante a perseguição, que durou cerca de 45 minutos, os policiais conseguiram imobilizar o carro de João na Avenida Quatro. Em seguida, os agentes foram até o veículo em que estavam a vítima e o irmão dele, mas, "por motivos a serem esclarecidos", a arma de um militar disparou e acertou a cabeça da vítima, afirma o B.O.