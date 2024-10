Carro de candidato bolsonarista arrasta militante petista por 2 km em SE

Um candidato a vereador do Partido Liberal (PL) é investigado pelo atropelamento de um militante do Partido dos Trabalhadores (PT) que aconteceu na noite da última terça-feira (2) em Aracaju (SE). O candidato bolsonarista afirma que agiu em legítima defesa, pois petistas iriam linchar sua equipe, e que o militante subiu no capô do carro.

O que aconteceu

Flavio da Direita Sergipana, candidato a vereador pelo PL, estava no carro que atropelou Charles Belchior, militante do PT. Os dois partidos estavam realizando eventos de campanha no bairro Augusto Franco quando o desentendimento começou. Os envolvidos afirmam que o petista foi arrastado por cerca de dois quilômetros.

Imagens mostram a interação dos bolsonaristas com o homem pendurado no capô. No vídeo, o militante pendurado grita pedindo "para, pelo amor de Deus" e geme de dor, dizendo que o motorista quebrou sua perna. Já na gravação feita dentro do veículo, o motorista repete duas vezes que não consegue enxergar a via, enquanto os colegas passa as direções do caminho. Após sair do capô, o petista cai no chão, e continua pedindo por ajuda enquanto pessoas ao redor gritam.