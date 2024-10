Bets envolvidas no caso de Deolane e Gusttavo Lima se tornam ilegais

Vai de Bet está credenciada junto à Loterj, loteria do Rio de Janeiro. Em nota, a Loterj informou que os sites de apostas credenciados por ele "poderão continuar a operar em todo o Brasil", inclusive a Vai de Bet. "Desde junho do ano passado, diversas bets foram credenciadas pela Loterj para atuar após participarem do Edital de Credenciamento, pagarem a outorga de R$ 5 milhões pelo período de até cinco anos de exploração e arcarem com as taxas e impostos federais para a União mensalmente".

Ambas casas de aposta estão entre as mais populares no Brasil. Vai de Bet e Esportes da Sorte se consolidaram entre o público por seu envolvimento com famosos ou por patrocinar clubes de futebol brasileiros — a Esportes da Sorte patrocina o Corinthians, Bahia, Athletico-PR e Grêmio, todos clubes da Série A do Brasileirão, e planeja investimento de R$ 500 milhões nas Séries A e B do principal campeonato do país.

Na mira da polícia

Vai de Bet e Esportes da Sorte estão envolvidas na Operação Integration, cuja fase mais recente foi deflagrada no mês passado. Na ocasião, a influenciadora Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange, foram presas. A influenciadora e sua mãe participariam de um suposto esquema de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, relacionados a Darwin da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, que também foi detido na época. Todos os citados já foram soltos pela Justiça de Pernambuco.

Gusttavo Lima também foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa, mas em um esquema que envolve a Vai de Bet. Segundo a polícia, o sertanejo virou sócio da bet e teria direito a 25% de participação na companhia. Ele, inclusive, chegou a ter um avião avaliado em R$ 30 milhões apreendido, além de mandado de prisão expedido, mas não chegou a ser preso.

Sertanejo nega ser sócio da casa de aposta. "A assessoria de jurídica do cantor Gusttavo Lima afirma que o artista não é sócio da Vai de Bet. A relação comercial entre a GSA, empresa responsável pelo uso de imagem do cantor, e a Vai de Bet teve início em 2022, por meio de um contrato de uso de imagem para fins publicitários. No momento da negociação do referido contrato, a Vai de Bet atestou sua idoneidade, firmando o acordo com cláusula anticorrupção. A GSA optou pela suspensão do contrato em razão das investigações e aguarda os desdobramentos", disse em nota enviada ao UOL.