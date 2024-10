Mulher é presa suspeita de matar policial estrangulado e incinerar corpo

A Polícia Nacional do Paraguai foi acionada para realizar a prisão da mulher no país. Ela foi detida na cidade de Santo Del Guairá com o carro usado no crime, além de uma arma de fogo e documentos pessoais da vítima.

Ainda não se sabe a motivação da suspeita. Ela foi trazida para o Brasil e já foi encaminhada ao sistema penitenciário. A polícia segue investigando se há participação de outras pessoas na morte de Carmelito.