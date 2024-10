Incêndio é controlado no Copan; edifício está regular, diz subprefeito

Edifício está regular e tem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) dentro da validade. O Copan também conta com própria brigada de incêndio, que começou o combate das chamas logo após o início do fogo, informou ao UOL o coronel Alvaro Camilo, subprefeito da Sé.

O fogo é combatido em duas frentes. Uma delas é no 22º andar e outra no 33º andar. A Defesa Civil do Estado informou que está no local e acompanha o trabalho dos bombeiros.

Nove viaturas e 28 bombeiros foram deslocadas para atuar na ocorrência. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas ou feridos.

Todas as pessoas que estavam próximas ao local do incêndio foram evacuadas com o auxílio das medidas de proteção contra incêndio do próprio edifício. A corporação também trabalha para que os evacuados fiquem em um local de segurança e não retornem ao local até o fim dos trabalhos.

Pessoas que estavam no local divulgaram vídeos do incêndio nas redes sociais. Um dos registros mostra muita fumaça saindo do edifício.

A Polícia Militar está prestando apoio e ajuda no isolamento da área enquanto os bombeiros trabalham no local. Curiosos também se reúnem nas vias próximas para ver a ocorrência.