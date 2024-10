Advogado é morto a tiros na frente do próprio escritório em Goiás

Assassinato "com certeza ocorreu no exercício da profissão", diz presidente da Subseção de Rio Verde da Ordem dos Advogados do Brasil, Alessandro Gil. Em nota, a OAB-GO afirmou que "manifesta sua profunda indignação diante do trágico e brutal atentado".

Polícia suspeita que crime tenha sido encomendado. Segundo o delegado Adelson Candeo, responsável pelas investigações, o advogado trabalhava em ações envolvendo grandes valores, que já causaram outras mortes em outras ocasiões. "Trabalhamos [com a possibilidade de] que alguém que tenha recebido para praticar o crime, a famosa pistolagem", afirmou em entrevista ao UOL.

Nenhum suspeito do crime foi identificado até o momento. Segundo a polícia, Cássio não era ameaçado, vivia uma vida "absolutamente normal" e não percebeu que foi baleado.

Corpo de Cássio foi velado na sede da OAB em Rio Verde. Ele será enterrado na manhã desta sexta-feira (4) no cemitério São Sebastião.