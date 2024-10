Carro usado pelo GSI é roubado em frente à escola onde Lula vota, em SP

Um automóvel que prestava serviço a uma equipe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República foi roubado na tarde desta sexta-feira (4) em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

A ação criminosa ocorreu em frente à Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, onde o presidente Lula (PT) irá votar. As eleições municipais ocorrerão no próximo domingo (6). Três agentes do GSI foram levados por uma motorista da locadora do automóvel até a escola. Os agentes foram até o local para fazer o reconhecimento prévio, parte do planejamento da segurança do presidente.

O automóvel roubado foi um Volkswagen T-Cross branco, fabricado em 2023, conforme boletim de ocorrência obtido pelo UOL. A motorista disse à polícia que estava sozinha no veículo quando foi abordada por dois criminosos, ambos armados. A dupla bateu na janela com as armas e, então, a mulher desembarcou do carro, que não tem seguro.