Deslizamento em porto no AM abre cratera; criança está desaparecida

Técnicos do Dnit já estão no local para realizar uma inspeção detalhada e avaliar a extensão dos danos e os riscos que ainda podem comprometer a segurança da estrutura da IP4. O Dnit acionou imediatamente as autoridades competentes, incluindo o Corpo de Bombeiros, a Polícia e a Defesa Civil. Trecho de nota do Dnit

Na nota, o Dnit diz acreditar que o deslizamento foi causado por um fenômeno sazonal. O evento é conhecido como "terras caídas", comum nesta época do ano na região. Trata-se do termo como a população local descreve o processo de erosão fluvial, com escorregamentos, deslizamentos, desmoronamentos e desabamentos, que podem ter várias dimensões. Inclusive a que aconteceu agora.

Mesmo fenômeno provocou um desabamento às margens do rio Purus, afluente do rio Solimões, no ano passado. O acidente deixou dois mortos e mais de 200 desabrigados na comunidade Arumã, no município amazonense de Beruri (a 263 quilômetros de Manaus).

Equipes trabalham na busca de vítimas

Corpo de Bombeiros já iniciou o trabalho de mapeamento da área. Esse trabalho é um esforço da equipe para resgate de possíveis vítimas. Outros agentes também estão sendo deslocados para a cidade para reforçar as buscas, com o auxílio de mergulhadores e especialistas em salvamento em estruturas colapsadas.

Agentes da Defesa Civil do Estado também estão a caminho do local. A SES-AM (Secretaria de Estado de Saúde) ajuda nos trabalhos. A estrutura das unidades de saúde na capital também está pronta para receber possíveis feridos.