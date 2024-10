Pai é condenado à prisão por mandar filho adolescente matar homem em MG

As investigações apontaram que um adolescente, de 16 anos, foi o executor do disparo. O mandante do crime foi o seu pai, de 35 anos à época. Segundo a Polícia Civil, os dois são membros de uma gangue envolvida em crimes contra a vida.

A condenação do mandante do crime, porém, só aconteceu em 1º de outubro deste ano. Ele foi sentenciado a 13 anos de prisão por homicídio qualificado. Não há detalhes se o filho foi apreendido ou julgado à época do crime.

Homem foi transferido ao sistema prisional. Como a identidade não foi revelada, não foi possível localizar a defesa.