Teto de empresa desaba e deixa um morto em Diadema (SP)

Ao menos uma pessoa morreu após o teto de uma empresa desabar na manhã desta segunda-feira (7) em Diadema, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

O desabamento foi em uma empresa localizada na avenida Fábio Eduardo R. Esquivel. Uma pessoa morreu, informou a Defesa Civil de São Paulo. Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima não resistiu aos graves ferimentos causados pelo acidente.

Foram sete viaturas, com 22 bombeiros, deslocadas ao local do acidente. A Truck Bus está há 16 anos no local. Especializada na fabricação e comércio de autopeças, faz parcerias com as montadoras do Grande ABC no desenvolvimento de peças para veículos.