Volta do horário de verão: Governo define data de retorno nesta semana

Porém, o Brasil enfrenta a pior seca de sua história desde que se há registro pelo Cemadem (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). Por isso, o retorno do horário voltou à tona.

Que dia o relógio muda se medida for aprovada?

Segundo o Decreto nº 6.558, de 08 de setembro de 2008, modificado pelo Decreto nº 9.242, de 15 de dezembro de 2017, a Hora de Verão ficava instituída no Brasil da seguinte forma:

A partir de zero hora do primeiro domingo do mês de novembro de cada ano, até zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano subsequente, em parte do território nacional, adiantada em sessenta minutos em relação à hora legal. No ano em que tinha coincidência entre o domingo previsto para o término da Hora de Verão e o domingo de carnaval, o encerramento da Hora de Verão dar-se-á no domingo seguinte.

Ministério de Minas e Energia

O horário de verão foi adotado pela primeira vez no Brasil, em 1931, pelo então presidente Getúlio Vargas por meio de decreto em todo o território nacional. No entanto, não foi constante, e acabou sendo revogado e adotado novamente em anos seguintes.

Em 2019, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o horário de verão foi extinto. A medida, que adianta relógios em uma hora, era adotada anualmente em partes do Brasil para diminuir o consumo de luz.