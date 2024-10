Motorista atropela homem que o gravava fazendo manobras perigosas em SC

A vítima teve escoriações nas costas e nas pernas. Ele, que não teve o nome divulgado, também reclamava de dor na cabeça e na lombar, segundo a polícia. Os bombeiros foram acionados para atendimento da vítima no local.

O caso foi registrado como lesão corporal leve.

O suspeito fugiu e não foi localizado, segundo a PM. As filmagens feitas pelas testemunhas que estavam no local não conseguiram pegar a placa do veículo. "A guarnição tentou procurar informações do veículo pelas câmeras próximas, porém não foi possível identificar a placa", diz nota enviada pela PM.

O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) define a prática como infração gravíssima. "Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus", segundo o CTB. A pena é de multa com suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo.