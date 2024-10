Carro com prefeito eleito em PE atropela pessoas após vitória; idosa morre

Uma mulher de 63 anos morreu após ser atropelada durante a comemoração da vitória do prefeito de Itapissuma (PE) nas eleições do último domingo (6).

O que aconteceu

Maria do Carmo da Silva Santos comemorava a candidatura de Júnior de Irmã Teca (PSD) quando foi atropelada pela caminhonete na qual o prefeito estava. O acidente aconteceu no dia do pleito, mas a mulher morreu nessa terça-feira (8).

Idosa sofreu politraumatismo. Segundo o Hospital Miguel Arraes, para onde ela foi levada, a morte foi "após intercorrências", sem as especificar quais.