Parte de estrutura de shopping cede após temporal em São Paulo; vídeo

Assessoria não informou se houve feridos. Ao UOL, por telefone, o Corpo de Bombeiros disse que não foi chamado para nenhuma ocorrência no local.

Enel diz que acionou plano de emergência após parte da sua área concessão ser atingida por chuvas e fortes ventos no início da noite de hoje. A concessionária, responsável pela distribuição de energia no município, informou que também reforçou as suas equipes de campo para reconstruir "trechos de redes danificados".

Há relatos de queda de energia na Santa Cecília e Barra Funda, além de Osasco, na região metropolitana.

Corpo de Bombeiros registrou ocorrências em razão das fortes chuvas na capital e Grande São Paulo. Dos registros, 14 foram por quedas de árvores e 2 desabamentos. O telhado de uma residência também caiu no Jardim São Luís, na zona sul, mas não deixou vítimas.

Tendência para os próximos dias

Sábado (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, começa com chuva entre o período da madrugada e o amanhecer. A quantidade de nuvens diminuirá ao longo do dia e o sol deve aparecer. A mínima será de 17ºC, que deve ocorrer à noite, enquanto a máxima será de 27ºC no período da tarde.