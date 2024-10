Facção é investigada por ataque a carro blindado de ex-presidente do PRTB

Uma facção criminosa é investigada por suspeita de envolvimento no ataque a tiros ao veículo blindado onde estava o ex-presidente do PRTB e sua esposa na tarde desta quinta-feira em uma rodovia no Distrito Federal.

O que aconteceu

Casal denunciou recentemente a suposta ligação do PCC com a presidência do PRTB. O advogado Joaquim Pereira de Paula Neto, ex-presidente do diretório de São Paulo do PRTB, e sua esposa, a também advogada Patrícia Reitter de Jesus Oliveira, foram alvo do atentado.

[Há] indícios de envolvimento de facção criminosa [no crime]", diz nota enviada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que busca esclarecer a motivação da tentativa de homicídio, e também não descarta outras linhas de apuração. "Visando a eficiência do resultado, as investigações serão desenvolvidas sob sigilo", diz a Polícia Civil.