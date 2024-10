Chuva em SP: 3 pessoas e um cachorro morrem em Bauru após queda de muro

Três pessoas e um cachorro morreram no fim da tarde desta sexta-feira (11) em Bauru, no interior de São Paulo, após forte chuva e rajada de vento que atingiram a cidade.

O que aconteceu

A Defesa Civil informou que três pessoas e um cachorro morreram após serem atingidos por um muro que caiu. Os óbitos foram registrados no bairro Samambaia.

"Com a força dos ventos, houve registro de colapso de um muro de blocos", informou a Defesa Civil. Com a intensidade da ventania, um muro de blocos cedeu e atingiu as vítimas. As vítimas são um homem, uma mulher e uma criança.