Tempestade causa apagão e uma morte em São Paulo; 3 morrem em Bauru

A cidade de São Paulo está sofrendo com queda de energia em várias regiões, como no centro e nas zonas oeste e sul, após forte chuva atingir a capital paulista nesta sexta-feira (11). Uma pessoa morreu após queda de árvore no Campo Limpo, na zona sul. Já em Bauru, no interior do estado, três pessoas e um cachorro morreram em razão da queda de um muro.

O que aconteceu

Enel diz que acionou plano de emergência e reforçou as equipes em campo para restabelecer o serviço para clientes que tiveram o fornecimento impactado. A concessionária, responsável pela distribuição de energia no município, informou que trechos inteiros da rede elétrica foram danificados em alguns pontos após fortes chuvas e rajadas de vento. A companhia não informou o número de consumidores afetados.

Conforme a Enel, as regiões oeste e sul da capital foram as mais atingidas, além dos municípios de Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri. A empresa falou que orienta os clientes que estão energia que priorizem os canais digitais para abrirem chamados. São eles: enviar gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia, exemplo: LUZ 012345678; baixar o App Enel na loja de aplicativo iOS ou Android; ou enviar mensagem para o WhatsApp Elena: (21) 99601-9608.