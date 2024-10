Vídeo mostra agressão de PMs em ação no RJ; 'é trabalhador', diz testemunha

"Eles vão machucar muito o menino, grita", pede uma testemunha que observa a cena. Em seguida, outra pessoa pede para que os policiais militares parem com as agressões.

Qual foi? Mó esculacho! Vai matar o moleque? O moleque é trabalhador.

Diz testemunha das agressões aos policiais

O que diz a PM

A Polícia Militar do Rio diz que os agentes envolvidos nas agressões foram identificados com base nas imagens. Em nota, informou que a Corregedoria irá instaurar um procedimento para apurar o caso.

Em nota, a PM diz que "o comando da corporação não compactua com desvios de conduta ou cometimento de crimes". O texto diz ainda que agentes envolvidos em situações do tipo, quando constatados os fatos, são punidos com rigor.