Quem é a mulher que fraudou o Exército em R$ 3 milhões por mais de 30 anos?

Ana Lucia Umbelina Galache de Souza, de 55 anos, foi condenada por fraudar o Exército Brasileiro, recebendo indevidamente mais de R$ 3 milhões em pensões militares ao longo de mais de três décadas.

Quem é a mulher que fraudou o Exército em R$ 3 milhões

Ana Lucia é natural de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e viveu grande parte da vida com os pais biológicos, Silvestre Galache e Neuza Umbelina Galache. Ela foi casada com Ronaldo Ventura de Souza, cujo sobrenome foi incorporado ao seu nome. Nas redes sociais, Ana utiliza o nome "Ana Lucia Galache", dispensando o sobrenome "Zarate", que usou apenas para a fraude. Seu perfil no Instagram é fechado.

Embora tenha se passado por filha de Vicente Zarate, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, Ana Lucia nunca conviveu diretamente com ele. Vicente era seu tio-avô, e a relação entre eles não era próxima. A fraude foi iniciada quando ela ainda era adolescente, e foi com a ajuda de sua avó, Conceição, que Ana Lucia começou a receber a pensão militar.