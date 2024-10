'Vi trailer da minha morte e do apocalipse': como é fumar veneno de sapo

Por outro lado, a molécula está sendo pesquisada em laboratórios de vários países para tratar distúrbios mentais persistentes, inclusive no Brasil com a presença de instituições como a Fiocruz e o Instituto do Cérebro da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), lideradas pelo renomado neurocientista Sidarta Ribeiro.

Uma suposição é que o DMT, presente naturalmente em muitas plantas e animais (inclusive em nós, humanos), seja produzido no cérebro pela glândula pineal, junto com a melatonina, neurotransmissor que é responsável pelos ciclos de sono. O DMT ajudaria no mecanismo dos sonhos. Há uma teoria científica de que uma descarga dessa substância acontece no momento da morte, o que explicaria as sensações de quem ingere doses externas dela.

Nos últimos tempos, a ciência psicodélica se transformou em uma das novas fronteiras do conhecimento humano. Essa área leva em conta que os alucinógenos não são uma panaceia e devem ser utilizados, com muito rigor, em tratamentos bem específicos.

Nada de automedicação: o interessado deve consultar seu psicólogo ou médico antes de se aventurar em alguma dessas terapias alternativas.

No ano passado, escrevi o depoimento de um empresário que fazia uso do bufo para tratar um quadro antigo de ansiedade. Ele teve a coragem de mostrar o rosto e o nome. Temeroso da repercussão, o terapeuta dele preferiu não falar com a reportagem.

Logo depois, encontrei um xamã que decidiu me contar como ministra o alucinógeno para tratar pessoas com dependência química e problemas como o transtorno depressivo recorrente. Ele diz receber pessoas encaminhadas por psicólogos e médicos —e muitos desses profissionais estão entre seus clientes também.