Preso foge com corda de lençóis de hospital no Distrito Federal

Um preso de 34 anos fugiu do Hospital Regional do Paranoá, no Distrito Federal, usando uma corda feita com vários lençóis, na madrugada deste domingo (13).

O que aconteceu

O custodiado conseguiu fugir pela janela do último andar da unidade hospitalar. O preso foi identificado como Hanierlison Costa Rabelo. O homem continua foragido.

O preso estava tratando uma inflamação no braço esquerdo. De acordo com informações da Seape (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal), ele cumpre pena em regime fechado por diversos crimes, incluindo roubo, furto e crimes sexuais.