Sem luz, família de SP compra gerador para manter respirador de pai doente

O pai da jornalista Mariana Saffioti, 39, precisa de ventilador mecânico para respirar, mas, desde sexta-feira (11) sem energia elétrica em casa, a família teve de recorrer a um gerador. Na manhã desta segunda-feira (14), a Enel providenciou outro gerador.

O que aconteceu

O homem de 68 anos tem doença rara e grave. Diagnosticado com síndrome de Guillain-Barré em abril deste ano, ele estava hospitalizado desde então, a maior parte do tempo na UTI. Na semana passada, teve alta e foi para casa com assistência domiciliar.

Ele precisa de aparelhos que dependem de energia elétrica. Além do ventilador mecânico, tem ainda a bomba para alimentação via sonda e, às vezes, o fornecimento de oxigênio.