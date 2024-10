Morador de SP vive segundo apagão em menos de 1 ano: 'Sem previsão da Enel'

Para não perder os alimentos perecíveis em casa, Leandro contou com a ajuda do irmão. Ele mora a pouco mais de 10 km do farmacêutico e está com o abastecimento de energia elétrica normal. "Esses dias jantamos por lá. O banho está sendo gelado ou esquentando água e estamos dando suporte para minha vó, que mora sozinha uma rua atrás de mim", afirmou Leandro.

Apesar de procurar a Enel por telefone e por mensagem de texto, ele não conseguiu um prazo para o retorno da luz. "Tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp, eles não fornecem nenhuma previsão de retorno", disse.

A pouco mais de três quilômetros da Vila Prel, moradores de um condomínio na Vila Andrade também sofrem sem energia. A fisioterapeuta Maitê Guido contou ao UOL que abriu cinco chamados junto à Enel, e em todos recebeu prazos diferentes.

Maioria dos perecíveis na casa de Maitê Guido foi perdida; fisioterapeuta usa cooler e compra gelo todos os dias para tentar salvar alimentos Imagem: Maitê Guido/Arquivo pessoal

A fisioterapeuta está carregando as baterias dos eletrônicos no trabalho e já perdeu a maioria dos perecíveis. "Estamos colocando gelo no congelador para tentar manter o que resta. Dividimos as carnes entre congelador e um cooler e estamos comprando gelo todos os dias", contou.

No apagão de novembro, ela ficou 24 horas sem luz. "Foi mais tranquilo, não perdemos quase nada", lembra. No quarto dia sem energia, ela conta que considera ir para um hotel caso a situação não seja normalizada nesta segunda-feira (14).