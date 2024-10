Enel tem 3 dias para resolver problemas de maior volume em SP, diz Silveira

Eu determinei a abertura de um processo disciplinar e administrativo que pode chegar a uma decisão de caducidade. Não e uma decisão, uma prerrogativa de alguém que acordou de manhã e tomou uma decisão irresponsável. Irresponsável é quem faz fake news, de falar que nos estamos tratando da renovação de uma distribuidora.

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

Ministro ressaltou que quedas de árvores foram importantes na interrupção do fornecimento de energia. Silveira cobrou que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, cuide do projeto urbanístico da cidade.

O prefeito de SP aprendeu rápido com seu adversário Pablo Marçal. A Enel vence seu contrato em 2028. Nos não trabalhamos com narrativa, nos trabalhamos com fatos. Mais de 50 por cento dos eventos foram causados por árvores caindo. Nos estamos levando esse ponto para uma discussão no governo federal. Municípios que não cumprem com sua responsabilidade tem que dar pelo menos a liberdade ao setor de distribuição de cuida

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

Mais de 500 mil pessoas seguem sem energia

Maioria das 537 mil casas sem luz estão na capital. Em São Paulo, segundo boletim divulgado pela Enel na manhã desta segunda-feira (14), há 354 mil clientes sem energia elétrica.

Apagão também atinge Cotia (36,9 mil imóveis), Taboão da Serra (32,7 mil imóveis) e São Bernardo do Campo (28,1 mil imóveis). Até o momento, 1,5 milhão de casas tiveram energia restabelecida até o momento, segundo a empresa.