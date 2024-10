Infectados por HIV: Técnico diz que 'ordem era economizar' no laboratório

Ele acredita que o motivo da mudança foi pela economia, já que os kits de reagentes são muito caros. Ivanilson também contou que estava pensando em se desligar da empresa, pois "acreditava que tudo de errado ocorreria", mas foi desligado na última sexta-feira.

"As informações iniciais colhidas até o momento dão conta de que houve uma falha operacional de controle de qualidade nos testes aplicados ao diagnóstico de HIV. E tudo isso com o objetivo de obter lucro nessa questão dessas análises" - Felipe Curi, secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, durante entrevista coletiva sobre o caso na última segunda-feira (14).

Durante a "Operação Verum", 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos endereços. Além de Ivanilson, o sócio do PCS Lab Saleme, Walter Vieira, também foi preso. Duas pessoas são consideradas foragidas.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que segue apurando a cadeira operacional relacionada à elaboração dos laudos. Eles ainda afirmaram que a questão do contrato com o laboratório também está sendo investigada.

Relembre o caso

Seis pacientes que receberam transplantes de órgãos foram infectados com o vírus HIV no Rio de Janeiro. Os casos foram descobertos após um paciente, que havia recebido um coração nove meses antes, apresentar sintomas neurológicos.