Justiça autoriza quebra de sigilo de envolvidos em caso de infecção com HIV

Mensagens

E-mails

Conversas em aplicativos de bate-papo (em tempo real ou não)

Dados da agenda

Análise de ligações efetuadas e recebidas

Fotos, imagens, arquivos de vídeo ou áudio

Autorização se estende para outras autoridades. São eles: policiais civis da DECON (Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor), peritos do ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli) e agentes da SSINTE-SEPOL responsáveis pela investigação.

A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou a primeira fase da "Operação Verum" nesta segunda-feira (14). O objetivo é identificar os responsáveis pela emissão de laudos falsos, que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV para seis pacientes.

Segundo a Secretaria, duas pessoas foram presas. Um dos presos seria o ginecologista Walter Vieira. Ele é sócio e seria o responsável técnico do laboratório PCS Lab Saleme, que assinou um dos laudos com o falso negativo. O biólogo Cleber de Oliveira dos Santos e a técnica Jacqueline Iris Bacellar de Assis são considerados foragidos pela polícia

As investigações indicam que os laudos usados pelas equipes médicas foram falsificados por um grupo criminoso. As equipes teriam sido induzidas ao erro e ocasionou a contaminação dos pacientes.