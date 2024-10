Pacientes que receberam córneas de doadores com HIV não foram infectados

As entidades enfatizaram ainda que "o sistema brasileiro de transplantes é o maior sistema público de transplantes do mundo, possuindo um alto nível de confiabilidade e transparência".

Além do CBO e da SBC, diversas sociedades médicas se manifestaram sobre o caso de transplante de órgãos de doadores com HIV.

"A entidade espera que as circunstâncias que levaram à contaminação pelo vírus HIV de pacientes transplantados no sistema de saúde do Rio de Janeiro sejam o mais brevemente esclarecidas e conduzam a melhorias na prestação e fiscalização da qualidade dos serviços laboratoriais do país, tanto na iniciativa pública, quanto privada, lembrando que há normas sanitárias rígidas para a segurança dos procedimentos", disse a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML).

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) emitiu nota reforçando sua "confiança nas práticas atualmente adotadas para garantir a segurança de doadores e receptores de transplante".

A Sociedade Paulista de Infectologia (SPI) também ratificou a segurança nos transplantes. "Apesar dos eventos recentes no Rio de Janeiro, reforçamos que o país tem protocolos rigorosos que garantem a segurança do processo de doação, incluindo exames sorológicos não apenas do HIV, mas também hepatites, além de doenças bacterianas e virais."