Mãe diz que teve falso positivo para HIV feito no PCS e bebê tomou coquetel

Uma moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, denunciou que recebeu resultado de falso positivo para HIV, após o nascimento de sua filha. O exame teria sido feito pelo PCS Lab Saleme, mesmo laboratório investigado por erros em transplantados no estado.

O que aconteceu

A mulher contou que deu à luz na clínica particular NeoMater, em Nova Iguaçu. No dia do nascimento da filha, que nasceu prematura, a equipe médica solicitou exame de HIV. A coleta foi levada para análise no PCS, laboratório contratado pela clínica para a realização de exames, e o resultado deu "positivo" para o vírus que a mulher não tem. Relato foi dado em entrevista ao RJ2 (TV Globo).

Mãe recorda que estava na UTI quando recebeu o resultado. Por se tratar de uma doença infecciosa, a recém-nascida, hoje com 1 ano, precisou fazer tratamento com coquetel antirretroviral por 28 dias. Na ocasião, o procedimento foi necessário para evitar que a bebê contraísse o suposto vírus da mãe, mas tudo não passou de um equívoco do PCS Lab Saleme, segundo a denúncia feita pela mulher na Polícia Civil do Rio de Janeiro, que investiga o caso por meio na 56º DP (Comendador Soares).