Questões de concurso em Macaé (RJ) são anuladas por conteúdo machista

Duas questões da prova de concurso público da Prefeitura de Macaé (RJ), aplicada neste domingo (13), foram anuladas após o conteúdo delas ser considerado machista.

O que aconteceu

As questões geraram revolta na população e discussão nas redes. Elas faziam parte do exame de Língua Portuguesa para cargos de professor, e foram elaboradas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), responsável pelo concurso.

A primeira pedia para que o candidato assinale a resposta que ''não contém uma crítica ao fato de a mulher falar demais''. Entre as opções, estão frases como: ''A língua da mulher não cala nem depois de cortada'' e ''Há mil invenções para fazer as mulheres falarem, e nem uma só para as fazer calar''.