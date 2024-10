Mulher é presa por matar grávida e tentar roubar bebê em Porto Alegre

Uma mulher de 42 anos foi presa por suspeita de assassinar uma grávida, de 25, em Porto Alegre. A vítima estava no nono mês de gestação.

O que aconteceu

Segundo informações da Polícia Civil, a suspeita atraiu a jovem grávida com a promessa de doações para o enxoval do bebê. Uma testemunha contou aos policiais que a vítima saiu de casa na última segunda-feira (14) dizendo que buscaria um carrinho de bebê. A suspeita e a grávida moravam no mesmo condomínio.

O corpo da jovem foi encontrado pela perícia na residência da mulher detida, com lesões na cabeça e uma incisão no abdômen. A mulher teria realizado uma cesárea na vítima e simulou que ela tinha dado à luz à criança.