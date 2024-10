'Peida Leite': polícia diz ter prendido aliado de chefe de facção no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo diz ter prendido, na quarta-feira (16), um traficante que pertence a alta hierarquia da facção criminosa PCV (Primeiro Comando de Vitória).

O que aconteceu

Rhuan Cannygia Chenneman Batista, conhecido como "Peida Leite", 27, foi preso em um apartamento no bairro Ataíde. Ele é apontado como um dos principais aliados do traficante Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo, chefe do PCV, preso em março deste ano.

Polícia apreendeu uma pistola, um radiocomunicador e bilhetes com anotações do tráfico de drogas em posse do suspeito. Conforme a investigação, as informações no bilhete teriam sido repassadas de dentro de presídios por outros membros da facção.