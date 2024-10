Adolescente mata três estudantes a tiros em escola no interior da Bahia

Um adolescente matou três estudantes em uma escola em Heliópolis, no interior a Bahia, na tarde desta sexta-feira (18), informou a Secretaria da Segurança Pública do estado.

O que aconteceu

O adolescente de 14 anos atirou contra os colegas com um revólver calibre 38. As informações foram divulgadas pela SSP-BA (Secretaria da Segurança Pública da Bahia).

O caso aconteceu na escola Municipal Dom Pedro I, que fica no povoado de Serra dos Correias. O socorro foi encaminhado à unidade de ensino, com ambulâncias do Samu. Mas ao chegarem, as vítimas já estavam mortas.