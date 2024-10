Exame confirma que professora morreu envenenada após comer coxinha em AL

"O uso do terbufós, bem como o sulfite, que é um contaminante de terra, são proibidos pelo Ministério da Agricultura para o combate, por exemplo, como raticidas. Precisamos alertar as autoridades da vigilância sanitária sobre a fiscalização do comercio ilegal desses tipos de produtos químicos que podem provocar a morte, e que só este ano já registrou três casos e seis no ano passado", alertou o chefe do laboratório.

Foram analisadas amostras de sangue e conteúdo estomacal. O delegado Rômulo Andrade, que preside o inquérito policial que investiga o caso, destacou a importância da prova técnica. "O laudo pericial é importante porque conseguimos comprovar cientificamente que a vítima foi morta por envenenamento. Através do resultado do exame de toxicologia, conseguimos descartar a hipótese de suicídio, e confirmamos que ela foi morta por uma outra pessoa", afirmou o delegado.

Delegado diz que vítima vivia relacionamento abusivo. A professora foi morta no dia 9 de outubro.

Vítima desconfiou de ex-marido

Joice dos Santos desconfiou que estaria sendo envenenada. Rômulo Andrade afirmou que vítima, antes de morrer, desconfiou que estava sendo envenenada, pois chegou a mandar áudios dizendo que, em caso de morte por veneno, o culpado seria o ex-marido.

A professora estava em processo de separação, segundo a investigação. Depoimentos de testemunhas, entre eles familiares da vítima, revelaram que ela sofria agressões verbais e físicas.