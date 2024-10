Chef Jimmy Ogro é assaltado no RJ: 'Levaram R$ 40 mil em equipamentos'

Crime aconteceu depois de sessão de fotos. Por e-mail, o chef contou à reportagem que "estava voltando de uma diária de fotos e vídeos coletando material de mídia para o bar que acabei de abrir" quando "o carro dos bandidos parou na nossa frente". "Saíram 4 homens armados com pistolas e nos mandaram sair do carro e pegaram nossos telefones. Entraram dois em cada carro e saíram para a [Avenida] Voluntários", completou.

Apresentador teve de cancelar presença em evento em Fortaleza. McManis se descreve como um "expert em carnes" e era um dos convidados para o festival culinário "Viva La Carne", que acontece amanhã em Fortaleza, no Ceará. "Com muita dor no coração, não vou conseguir participar", disse.

Polícia Civil abriu inquérito. Em nota, a PCERJ afirmou que o caso foi registrado no 10° DP (Botafogo) e que "analisam imagens das câmeras de segurança para e realizam outras diligências para apurar a autoria do crime".

Jimmy Ogro é dono de restaurantes e fixo no Mais Você. O chef é dono da rede de restaurantes BistroGro, especializada em carne de porco, e apresenta o quadro um quadro "Na Estrada", do programa Mais Você, da Rede Globo.