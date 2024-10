Suspeita de liderar célula do PCC e ordenar assassinatos é presa em AL

Prisão da mulher refere-se justamente ao assassinato de uma desses adolescentes, segundo a PCAL. A investigação aponta que a suspeita ordenou a morte de Maria Vitória Conceição Leite, que foi levada a julgamento pelo tribunal do crime do PCC, no bairro do Benedito Bentes, por suspeita de integrar o CV.

Após ser assassinada, a vítima foi enterrada em uma cova rasa. O corpo da vítima foi encontrado em estado de decomposição dias depois do homicídio. Por esse crime, a presa vai responder por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa. A morte da outra adolescente, não identificada, ainda é investigada pela PCAL.

Mulher seria a segunda no comando do PCC em Alagoas. Essa informação é do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do estado, que em 2020 denunciou a suspeita pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa em Alagoas. Ela também já foi presa em 2019 em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, apontada como líder do tráfico na cidade.

Suspeita foi encaminhada para a Delegacia Regional de Penedo. Com ela, a polícia apreendeu um celular, mas a mulher recusou a fornecer a senha e o aparelho foi encaminhado para perícia. Como a suspeita não teve a identidade revelada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.