Influenciador é preso por matar pessoa atropelada em Goiás

Um influenciador foi preso em flagrante por atropelar e matar um homem em Aparecida de Goiânia (GO) na noite do último sábado (19). A esposa mentiu para a polícia dizendo que era a motorista no momento do acidente, e também foi presa em flagrante.

O que aconteceu

Kennedy Franklin Roberto — conhecido nas redes sociais como Mecânico Kenin — e a esposa estavam na caminhonete envolvida no acidente que matou uma pessoa. A Polícia Civil afirma que o motorista aparentava estar bêbado e o veículo seguia em alta velocidade.

Após o atropelamento, casal teria tentado fugir do local com um carro de aplicativo, mas foram contidos por populares. O crime ocorreu por volta das 23h, no Residencial Caraíbas, em Aparecida de Goiânia.