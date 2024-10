SP elimina marcação a fogo e adota brinco com chip em bovinos vacinados

O estado de São Paulo eliminou a obrigatoriedade da marcação a fogo de bovinos vacinados e passou a adotar um modelo alternativo de identificação.

O que aconteceu

Marcação a fogo será substituída por brinco com chip na orelha. O modelo alternativo de identificação é o primeiro do país aprovado pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária). As mudanças estão previstas em resolução publicada nesta segunda-feira (21). Elas aplicam-se à vacinação contra brucelose de fêmeas bovinas e bubalinas de três a oito meses de idade.