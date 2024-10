Influenciador adolescente filma abordagem policial e militar é afastado

Se eu falar isso de novo, a gente vai gravar um lindo vídeo para o Instagram. Acredita em mim, vai ser o melhor vídeo que você vai ter no Instagram, com o maior número de visualizações. Só que você vai estar na delegacia. Porque se você está pensando que a vida é a do seu Instagram, você vai conhecer outra versão que vou te mostrar.

PM, durante a abordagem

Durante todo o vídeo, é possível escutar algumas risadas ao fundo. No final, o policial se irrita e questiona: "você está dando risada?"

O influenciador postou a abordagem no Instagram no domingo (20). O vídeo teve mais de 7 milhões de visualizações. Na legenda, o adolescente diz que tomou o primeiro enquadro da polícia na Bahia.

Em nota, a corporação informou que "determinou imediatamente a instauração de um procedimento investigatório para apurar as circunstâncias do ocorrido." Em nota, comando da PM afirmou que conduta exibida não corresponde aos procedimentos orientados pela Polícia Militar da Bahia e que os policiais são treinados para "atuar na defesa da sociedade e na preservação da ordem pública, sempre com o uso de técnicas adequadas e respeito absoluto aos direitos do cidadão."

O policial envolvido foi retirado das ruas e cumprirá funções administrativas na corporação até a finalização das investigações. Como ele não foi identificado, não conseguimos contato com sua defesa. O espaço segue aberto.