Só 1,4% das operações policiais do Rio foram eficientes em 18 anos, diz UFF

"Nos últimos nove meses, o Estado do Rio registrou quedas em indicadores estratégicos ligados aos crimes contra a vida e o patrimônio, além de aumento nos índices de produtividade policial, com destaque às apreensões de fuzis.

A Letalidade Violenta, que abrange homicídios dolosos, latrocínios (roubos seguidos de morte), lesões corporais seguidas de morte e mortes por intervenção de agentes do Estado, apresentou uma redução de 15% no acumulado e de 16% no último mês, em comparação com os mesmos períodos de 2023.

Ambas as estatísticas representam o menor número de vítimas para o indicador desde o início da série histórica do Instituto de Segurança Pública (ISP), em 1991. Entre janeiro e setembro de 2024, foram contabilizadas 2.804 mortes, 489 a menos do que as 3.293 registradas no mesmo intervalo de tempo do ano anterior.

Essa tendência também se reflete em outros títulos dessa natureza, as mortes por intervenção de agentes do Estado caíram 24% em 274 dias, alcançando seu menor percentual desde 2015. Da mesma forma, os homicídios dolosos registraram um recuo de 14% no acumulado e de 22% em setembro — os números mais baixos para os períodos em 34 anos.

Alinhada às análises do órgão, as ações da Polícia Militar são pautadas pelo planejamento prévio, sendo direcionadas pelos levantamentos das manchas criminais locais, e são executadas dentro do previsto na legislação vigente.

Dentre as principais metas do atual comando da corporação, estão o combate direto aos grupos criminosos organizados, que promovem disputas territoriais na região metropolitana, inclusive na Baixada Fluminense, e interior do Estado, assim como o combate aos roubos e crimes nas ruas, visando o aumento da sensação de segurança da população de maneira geral.