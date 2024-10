Facção matou cacique por entregar criminosos à polícia na BA, diz MP

O cacique Lucas Santos de Oliveira, o Lucas Kariri-Sapuyá, 31, foi assassinado em dezembro do ano passado, no sul da Bahia, após outro indígena dizer a integrantes de uma facção criminosa que a vítima era colaboradora da polícia. Os detalhes do crime estão em denúncia do MP-BA, obtida pelo UOL, enviada à Justiça no último dia 17.

O que aconteceu

O órgão aponta que Lucas era constantemente ameaçado por Michael Cardoso de Oliveira, conhecido como "Chau", depois que a esposa dele foi exonerada do Colégio Estadual Gerson Pataxó. O cacique havia cobrado a demissão de Sara Santos Moraes alegando que a comunidade não foi consultada sobre a nomeação.

Para se vingar, Chau teria dito a integrantes da facção criminosa Raio A, aliada do Comando Vermelho na Bahia, que a liderança indígena provocou a Operação Arabutan. Nessa ação, em janeiro de 2023, foram presos Ronielly Trajano da Silva, o "Jacaré"; Renildo Rocha Vieira, o "Coalhada"; Sandoval Barros dos Santos; e Aruatan da Silva Braz. Todos apontados como membros do grupo criminoso.