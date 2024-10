São Paulo tem quase 15 mil pessoas sem luz; Enel diz que operação é normal

Alerta sobre chuvas e rajadas de ventos. A Enel fez um alerta após a intensa chuva na última quinta-feira (24) e disse atuar com "reforço nas operações de campo e canais de atendimento para atender os chamados dos clientes".

Devido à atuação de um ciclone extratropical no Atlântico Sul, ventos fortes e pancadas de chuvas atingem alguns pontos de nossa área de concessão desde quinta-feira (24). A previsão se mantém para este fim de semana, com ventos que podem chegar a 90 km/h. Estamos atuando com reforço nas operações de campo e canais de atendimento para atender aos chamados dos nossos clientes.

Alerta divulgado pela Enel na sexta-feira (26)