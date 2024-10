Mulher morre após dar entrada em hospital com sinais de espancamento no RJ

Uma jovem de 21 anos morreu no sábado (26) após dar entrada em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, com sinais de espancamento.

O que aconteceu

A suspeita é de que Daniele Costa Guedes tenha sido agredida pelo companheiro. Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que o suspeito ainda não foi localizado.

As agressões teriam ocorrido em Rio das Pedras, na zona oeste. Nas redes sociais, testemunhas escreveram que viram o agressor e a vítima discutindo em um bar antes de a mulher ser hospitalizada.