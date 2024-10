'Parecia a gente chegando de novo no velório', diz Anielle sobre ida a júri

Perguntaram para gente qual era o maior legado da Marielle, acho que o maior legado dela é isso aqui: as pessoas que entendem, que têm lutado, lado a lado conosco. Hoje o simbolismo da palavra justiça vai muito além do que vai acontecer

Anielle Franco

No início da manhã, sete homens foram sorteados para formar o Conselho de Sentença. Os nomes, idades e profissões dos jurados serão mantidos em sigilo.

Réus confessos

Ronnie Lessa (esq.) e Élcio de Queiroz (dir.) Imagem: Reprodução/MP

Os ex-policiais militares Ronnie Lessa, 54, e Élcio de Queiroz, 51, assumiram participação no crime. Lessa admitiu ter atirado contra Marielle e Anderson. Queiroz teria participado do planejamento, monitorado a vereadora e dirigido o carro, um Cobalt prata, utilizado no duplo homicídio.

A previsão inicial é de que o julgamento dure pelo menos dois dias. Ao todo, nove testemunhas serão ouvidas no 4º Tribunal do Júri do Rio, sendo sete pessoas indicadas pelo MP e as outras duas pela defesa de Lessa.