Júri dos acusados de matar Marielle começa na 4ª; MP quer pena máxima

Depois de o júri ouvir as testemunhas e os réus, os advogados de Lessa e Queiroz e o promotor designado vão debater o processo para tentar convencer os jurados — membros previamente sorteados para compor o conselho de sentença.

A vereadora Marielle Franco Imagem: RENAN OLAZ/AFP

Envolvimentos e motivação

Ronnie Lessa admitiu ter atirado contra Marielle e Anderson. Élcio teria participado do planejamento do crime, monitorado a vereadora e dirigido o carro, um Cobalt prata, utilizado no duplo homicídio.

De acordo com o Ministério Público, os criminosos se livraram das armas utilizadas no crime jogando-as no mar, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, local onde Lessa vivia e seu reduto de ações ligadas a um grupo miliciano.

Em delação premiada à Polícia Federal, Lessa afirmou que foi contratado por Domingos Brazão, conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado), e por Chiquinho Brazão (sem partido), deputado federal, para assassinar a vereadora. Os irmãos Brazão negam envolvimento no crime.