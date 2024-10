Quem são Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, que vão a júri pelo caso Marielle

Lessa admitiu ter atirado contra Marielle e Anderson. Segundo a investigação, ele usou uma submetralhadora HK MP5 e efetuou 13 disparos contra o carro da vereadora.

Élcio de Queiroz, 51, é ex-policial militar do Rio de Janeiro. Ele foi expulso da corporação por fazer a segurança ilegal em uma casa de jogos de azar e depois se dedicou a tarefas à margem da lei.

Queiroz afirma ter sido o motorista do carro que seguiu Marielle e Anderson pelo centro do Rio. Ele também está preso desde 2019 e, depois de quatro anos, decidiu falar. Em delação premiada, confessou ter participado de todo o planejamento do crime, monitorado a vereadora e de ter dirigido o carro, um Cobalt prata, para Lessa fazer os disparos.

Armas teriam sido descartadas. De acordo com o Ministério Público, os criminosos se livraram das armas utilizadas no crime jogando-as no mar, na Barra da Tijuca, local onde Lessa vivia e seu reduto de ações ligadas a um grupo miliciano.

Irmãos Brazão seriam mandantes. Em delação premiada à PF, Lessa afirmou que foi contratado por Domingos Brazão, conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado), e por Chiquinho Brazão (sem partido), deputado federal, para assassinar a vereadora. Eles negam envolvimento no crime.

Chefe da Polícia Civil recebeu propina, segundo Lessa. O delator também disse que o delegado Rivaldo Barbosa, que assumiu a chefia da Polícia Civil um dia antes do crime, recebeu propina para proteger os atiradores e os mandantes dos assassinatos. Ele também nega.